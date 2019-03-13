Sakarya’nın en modern kütüphanesi açıldı

Akyazılı yazar Mehmet Niyazi Özdemir’in isminin verildiği İlçe Halk Kütüphanesi törenle hizmete açıldı.

Sakarya’nın en yeni ve modern zenginleştirilmiş halk kütüphanesi Akyazı’da hizmete girdi. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Mehmet Başaran, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz, kütüphaneye ismi verilen Mehmet Niyazi Özdemir’in eşi Özgür Özdemir ve vatandaşlar katıldı. Kütüphaneye ismi verilen yazar Mehmet Niyazi eşi Özgür Özdemir ise eşinin isminin doğduğu Akyazı’da bir kütüphanede yaşatılıyor olmasının kendisini son derece duygulandırdığını belirtti.







“Bilgi çağında yaşıyoruz”

Gerçekleşen törende konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir de Akyazılıları kütüphane için oluşturdukları iş birliğinden dolayı tebrik ederek, "Açılışını yaptığımız kütüphaneye Akyazı’nın yetiştirdiği değerlerden biri olan ünlü yazar Mehmet Niyazi Özdemir’in adının verilmiş olması büyük bir güzellik. Bilgi çağında yaşıyoruz. Kitaplar çok önemli. Kitaplar dünyaya açılmanın ve dünyayı tanımanın ilk basamağıdır. Bin yıl önce yaşamış biriyle bugün konuşmamız mümkün değildir. Ancak o kişinin bir kitabı varsa ister bin yıl olsun ister daha fazla yıl olsun kitabını okumak suretiyle onunla konuşabilirsiniz" dedi.







“Okuma ve çalışma salonları bulunmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Mehmet Başaran ise yaptığı açıklamada, “Akyazı Belediye Başkanlığımız tarafından Bakanlığımıza tahsis edilen binanın 1 ve 2’nci katlarının faal olarak kullanılabilmesi için gerek bakım onarım, donatım ve kitap alımına yönelik bakanlığımız 2018 yılı yatırım bütçesinden 720 bin TL yatırım ayırılarak günümüz modern kütüphanesi hizmetleri verilmesinde hazır hale getirildi. Kütüphanemizin yaklaşık 400 metrekare kullanım alanı bulunmakta. İçerisinde çocuk, okul öncesi çocuklar ve yetişkinlere yönelik ayrılan okuma ve çalışma salonları bulunmaktadır” diye konuştu.

Kütüphanede, okuma odalarının yanı sıra satranç aktivitasyonları, toplantı odaları, internet kafe ve Playstation oyun odası ile anaokulu öğrencileri için oyun salonları bulunuyor. Kütüphaneye adı verilen Akyazılı yazar Mehmet Niyazi Özdemir’in Türk edebiyatında 12 den fazla eseri bulunuyor.