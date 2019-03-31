Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mutlu Işıksu kazandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mutlu Işıksu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mutlu Işıksu 72 bin 459, İYİ Parti adayı Aydoğan Arslan 32 bin 145, CHP adayı İsmahil Kılıç 14 bin 485 oy aldı.

-Işıksu'nun özgeçmişi-

Mutlu Işıksu, 1974 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da tamamlayan Işıksu, 1997 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 2003'te AK Parti Sakarya Merkez İlçe Ar-Ge Başkanlığı görevine getirildi. Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile siyasi kariyerine devam eden Işıksu, 2004-2008 yılları arasında Sakarya Merkez İlçe Teşkilatı'nın Teşkilat Başkanlığı yaptı. 2008-2009 yılları arasında AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilat Başkanlığı yapan Mutlu Işıksu, 2009'da yapılan 2 adaylı kongrede AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı seçildi.

Işıksu, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Adapazarı Belediye Başkan aday adayı oldu.

Mutlu Işıksu, 24 Haziran 2014'te Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, 2014 yılı Ağustos ayında Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olarak atandı.

Mutlu Işıksu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Sakarya Adapazarı Belediye Başkan Adayı gösterildi.

Mutlu Işıksu, evli ve iki çocuk babasıdır.