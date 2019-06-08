0553 313 94 23

Sakaryalılar, 112 sağlık ekiplerinin çalışmalarını beğeniyor

Sakarya’da görev yapan 112 sağlık personelleri şehir genelinde 46 adet ambulans ile Sakaryalıların imdadına yetişebilmek için görev yapıyor.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:25
Sakaryalılar, 112 sağlık ekiplerinin çalışmalarını beğeniyor

Sakarya’da görev yapan 112 sağlık personelleri şehir genelinde 46 adet ambulans ile Sakaryalıların imdadına yetişebilmek için görev yapıyor. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kardeşinin kurtulduğunu söyleyen Zeki Öztürk adlı vatandaş, ekiplere teşekkür etti.


Sakarya’da 30 adet acil istasyon, 46 ambulans ile 1 adet Komuta Kontrol Merkezi ile7/24 acil durumlara müdahalelerini sürdüren sağlık ekipleri, vatandaşlardan tebrik alıyor. Adapazarı Maltepe Mahallesin’deki Komuta Kontrol Merkezinde 6 adet çağrı alıcı, 3 telsizci ve 2 doktor ile toplam 11 sağlık çalışanı Sakaryalı vatandaşlara hizmet veriyor. Alınan ihbar sonrası vakaya hızlı bir şekilde giden sağlık ekiplerinin çalışmalarını vatandaşlardan takdir görüyor.



"Allah onlardan razı olsun"


Sakarya’da 112 sağlık ekiplerinin çalışmalarını beğendiğini belirten Tuğrul Altun isimli vatandaş, "Çalıştığım mekanda bir olay gerçekleşti. Ambulansı aradığımız andan itibaren 1-2 dakika içerisinde geldiler ve anında ilk müdahaleyi yaptılar. Sonrasında ise hastaneye götürdüler çok iyi çalışıyorlar" dedi.



"Kardeşimin hayatını kurtardılar"


Ekiplerin müdahalesi ile kardeşinin kurtulduğunu belirten Zeki Öztürk ise "Son derece başarılı buluyorum ve bunu kendi şahsımda yaşadım. Kardeşimin bir rahatsızlığı olmuştu ve 112 Acil ekiplerine haber verdik zamanın da gelerek yaptıkları müdahale sonrasında kardeşimin hayatını kurtardılar. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.



"En büyük sorunlarından biri olan trafik"


Sağlık ekiplerinin trafik sıkıntısına rağmen olaylara geç kalmadığını belirten Mevlüt Kılıç, "Eskileri bildiğimiz için şu anki durum çok iyi ve çok hızlı müdahale ediyorlar. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. En büyük sorunlarından biri olan trafik sıkıntısına rağmen en iyi şekilde bu görevi yerine getiriyorlar. Olaylara müdahaleleri çok iyi ve çok memnunuz" şeklinde konuşarak vakalara hızla müdahale eden ekiplere teşekkür ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili Tek,"Kentte yapılan hizmetlere duyarsız kalanlar Tunceli düşmanıdır"
    1. AK Partili Tek,"Kentte yapılan..
    2. Ekrem İmamoğlu varsa ‘çözüm var’..
    3. Sungurlu’da korkutan yangın
    4. Ortaca Tarım Çevre ve Turizm Festivali..
    5. Traktörün altında can verdi
    6. Hamileler gece yemek yiyebilir mi?..
    7. Bigadiç’te 81 yaşındaki Mustafa dede 6..
    8. Bir batında 29 yavru doğurdu
    9. Emekliye ek zam geliyor! İşte yeni..
    10. Konya’da otobüs ile çarpışan..
    11. Paraguay Büyükelçisi Ankara..
    12. Tatil sitesinde yangın paniği
    13. 170 kiloluk Habibe Teyze’nin yaşam aşkı
    14. Tatilciler dönüş yolunda
    15. Şifayı sağlıklı beslenerek buldular
    16. Eski Bakan Avcı’dan “Zarif yazar”a vefa
    17. Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu..
    18. ‘Türkiye’de tarım bitti’ diyenler..
    19. Merhum yazarımız Karakoç hayırla anıldı
    20. Diyarbakır’da 4 gün sürecek olan ‘Sur..
    21. Yaş meyve sebzede kalite ‘Fresh..
    22. Lale Caddesi’ndeki 2.etap altyapı ve..
    23. El freni çekilmeyen otomobil dükkana..
    24. Ünlü tatil merkezindeki can kurtaran..
    25. Arı, gece mesaisindeki işçilerle yemek..
    26. İstanbul taksilerinde CHP propagandası
    27. Sakaryalılar, 112 sağlık ekiplerinin..
    28. Lice teröristlere dar edildi, 1..
    29. Öğrenciler kitap okumak için yarıştı
    30. TOKİ istanbul kura sonuçları son..
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim