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Sakarya'daki yangında kundaklama şüphesi

Karasu ilçesinde yaklaşık 30 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı- Olayın gerçekleşme anı güvenlik kameralarına yansıdı

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:54
Sakarya'daki yangında kundaklama şüphesi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir restoranda başlayıp çevreye yayılan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Caddesi'ndeki ahşap bir restoranda çıkan yangının kısa sürede büyüyerek çevresindeki yaklaşık 30 iş yerinin de zarar görmesiyle sonuçlanan olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, olayın kundaklama olabileceği şüphesi üzerine G.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Bu arada, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelinin iş yerlerinin olduğu yere gelmesi, bir süre dolaştıktan sonra yangının çıkması yer alıyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2 Aralık'ta bir ahşap bir restoranda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, restoranın yanında bulunan "mini çarşı"daki boş ahşap dükkanlara sıçramıştı. İtfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, restoran ve 30 ahşap iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:54
  1. güvenlik kamerası
  2. Kundaklama
  3. Yangın

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