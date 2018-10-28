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Sakarya'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Keresteciler Sitesinde saat 13.30 sıralarında 4 ayrı iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

28 Ekim 2018 Pazar 16:29
Sakarya'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Keresteciler Sitesi’nde 4 ayrı iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. 1 itfaiye erinin yaralandığı yangında iş yerleri yanarak kullanılamaz hale gelirken, 3 panelvan tipi araç da yandı.

“20 araç 38 personel ile müdahale” 

Yangın, saat 13.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi’nde bulunan Keresteciler Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keresteciler Sitesi içerisinde tek blok halinde bulunan 4 ayrı işyerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede işyerlerini tamamen sararak küle çevirdi. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dumanların kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangına müdahale etmek isteyen itfaiye erlerinden 1 tanesi yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 20 araç 38 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği işyerleri yanarak kullanılamaz hale gelirken, işyerleri içerisinde bulunan 3 panelvan tipi araç da yandı.

"Yangın söndürülmek üzere"

Olayla ilgili açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, “Saat 13.32’de ilk ihbar geldiğinde ilk etapta 12 araçla yangın bölgesine çıktık. Daha sonra takviyelerle birlikte araç sayımız 20’e çıktı. Şuanda 20 araç 38 personel ile müdahale ediyoruz. Yangının neden çıktığı görgü tanıklarının ifadeleri ile daha sonra değerlendirilecek. Ancak yanan bölge tek blok halinde 4 ayrı işle iştigal eden işyerleri. Yangın kontrol altında. Burada kömür depolama ve beyaz eşya deposu olarak kullanılan buna benzer işyerleri var, kereste atölyesi değil. Yangının maliyeti henüz belli değil, daha sonra belirlenecek. Polis, jandarma ve itfaiye daha sonra belirleyecek bunu. Yangın kontrol altına alındı, söndürülmek üzere” dedi. 

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:29
  1. Keresteciler Sitesi
  2. itfaiye eri
  3. Tekeler Mahallesi
  4. yangın
  5. itfaiye ekipleri
  6. jandarma
  7. polis
  8. Sakarya Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı

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