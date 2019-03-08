0553 313 94 23

Sakarya'daki silahlı saldırı davası

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin, 23'ü tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi- Mahkeme, 10 sanığı adli kontrol şartıyla tahliye etti

08 Mart 2019 Cuma 21:57
Sakarya'daki silahlı saldırı davası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir lise öğrencisinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 23'ü tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Ayrıca 1 sanık, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Celse arasında olay yerinde yapılan keşif raporu ile diğer belgelerin zapta geçirilmesinin ardından, cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, firari 2 sanık hakkındaki yakalama karının devamını, 11 sanığın tahliyesini ve tutuklu 12 sanığın bu halinin devamını talep etti.

Olayda yaşamını yitiren Diyar Ayan'ın babası Bekir Ayan, cumhuriyet savcısının tahliyeye ilişkin mütalaasını kabul etmediğini belirterek, önceki beyanlarını tekrar ettiğini kaydetti.

Söz verilen tutuklu sanıklar da cumhuriyet savcısının tutukluluk halinin devamına ilişkin mütalaasını kabul etmediklerini, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, tahliyelerini istedi.

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, 10 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine ve 2 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına hükmederek, duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi.

- Süreç

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin önündeki silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 32 sanık hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 4 müşteki yer alıyor.

İddianamede, 32 sanık hakkında, "kasten öldürmek" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" ve diğer suçlardan 91 yıl onar aydan dört yüz otuz dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 21:57
  1. dava
  2. Duruşma
  3. Sakarya
  4. sanık
  5. tır parkı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: Aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırı altındayız!
    1. Erdoğan: Aile yapımızı sarsmaya..
    2. Hatalı sollama yapan tır otomobile..
    3. İmamoğlu: “Kadına dönük saygısız ortam..
    4. Cinayete kurban giden kadınlar için..
    5. Fosfor düşüklüğü beraberinde hangi..
    6. Dışişleri Bakanlığından Belçika’nın..
    7. AK Parti'li Çelik'ten "Türkiye'nin..
    8. "Tank Palet Fabrikası özelleşmedi"
    9. "Hiçbir belediyeyi engellememiz söz..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınlar Günü..
    11. Azez’de ÇATOM kuruluyor
    12. İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş’dan..
    13. Polateli ilçesinde Seçim Güvenliği..
    14. ABD'den Türkiye'ye kurulan köprüyle..
    15. Gazişehir Gaziantep - Tetiş Yapı..
    16. Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi:..
    17. Sakarya'daki silahlı saldırı davası
    18. Maçın ardından
    19. Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı..
    20. Türk dünyasından kadın sanatçılar..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem