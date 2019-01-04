Sakarya'daki silahlı saldırı davası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir lise öğrencisinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 22'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince özel hazırlanan Ferizli Spor Salonunda yapılan duruşmada tutuklu, bazı tutuksuz sanıklar, müştekilerle taraf avukatları hazır bulundu.

Ayrıca 2 sanık, duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBIS) katıldı.

İki celse arasında gelen belgeler ile firari sanıklar O.T. ve R.O.B'nin yakalandığı bilgisi zapta geçirildi.

Bunun ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, firari 3 sanık hakkındaki yakalama karının devamını, 5 sanığın tahliyesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Olayda yaşamını yitiren Diyar Ayan'ın babası Bekir Ayan, cumhuriyet savcısının tahliyeye ilişkin mütalaasını kabul etmediğini belirterek, önceki beyanlarını tekrar ettiğini kaydetti.

Bekir Ayan'ın avukatı Özgür Akın da cumhuriyet savcısının tahliyeye ilişkin mütalaasını kabul etmediklerini belirterek, "Sanıkların delilleri karartma ihtimali vardır. Olay vahim bir olaydır. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Söz verilen tutuklu sanık O.T, daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık R.O.B. de olay yerinde bulunduğunu aktararak, "Fakat biz ateş etmedik, silah kullanmadık. Üzerimde suç aleti bulunmuyordu. Teslim olmaya cesaret edemediğimden kaçtım, suçlu olduğum için kaçmadım. Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum, tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da önceki beyanlarını yinelediklerini ve suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini istedi. Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Tahliye taleplerinin reddine, olay yerinde keşif yapılmasına, 3 sanık hakkındaki yakalama emrinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 8 Mart'a erteledi.

- Süreç

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan Nakliyeciler Sitesinin önündeki silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 32 sanık hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 4 müşteki yer alıyor.

İddianamede, 32 sanık hakkında, "kasten öldürmek" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" ve diğer suçlardan 91 yıl onar aydan dört yüz otuz dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.