Sakarya'daki silahlı saldırı Adapazarı ilçesinde iki kadını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı- Şüpheli savcılıktaki ifadesinde olayı yüksek fatura nedeniyle gerçekleştirdiğini anlattı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki silahlı saldırıda iki kadını yaralayan şüpheli tutuklandı. Polis ekiplerine teslim olan şüpheli Pilot Türkoğlu (55), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Türkoğlu, savcılık sorgusunda, faturası yüksek olduğu gerekçesiyle bayi çalışanlarıyla tartıştığını ve sinirlenmesinin ardından olayı gerçekleştirdiğini savundu. - Olay Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi'ndeki bir GSM bayisine gelen Pilot Türkoğlu, burada çalışanlarla konuşmaya başlamış, daha sonra henüz belirlenemeyen nedenle üzerinde taşıdığı tabancayla bayi çalışanlarına ateş etmişti. Açılan ateş sonucu yaralanan Ahsen Ü. ve Tuğçenur Y, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Olay sonrası kaçan şüpheli Pilot Türkoğlu, "155 Polis İmdat Hattı"nı arayarak Arifiye ilçesinde polis ekiplerine teslim olmuş ve Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

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