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Sakarya’daki selin hasarı gün yüzüne çıkmaya başladı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış sonrası oluşan sel felaketinde 3 bin 700 dekar tarım alanı hasar görürken 235 bin 303 tavuk, 42 küçükbaş hayvan telef oldu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:26
Sakarya’daki selin hasarı gün yüzüne çıkmaya başladı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış sonrası oluşan sel felaketinde 3 bin 700 dekar tarım alanı hasar görürken 235 bin 303 tavuk, 42 küçükbaş hayvan telef oldu. 2 adet evin yıkıldığı ve 27 konutun zarar gördüğü bölgede yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.



Sakarya Valiliğinden edinilen bilgiye göre, 18.07.2019 tarihinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu Kocaali ilçesinde oluşan sel ve su baskınları sonucunda; 9 mahallede, 2 adet mevsimlik küçük ev yıkıldı, 27 konutta evlere su girmesi sonucu eşyalar zarar gördü. Toplam 5 kümeste 235 bin 303 tavuk ve 1 adet küçükbaş hayvan ahırında toplam 42 küçükbaş hayvan telef oldu oldu. 75 arı kovanın zarar gördüğü bölgede, 3 bin 700 dekar tarım alanı da zarar gördü. Karasu ve Kocaali ilçelerinin altyapılarında da maddi hasarın oluştuğu bölgede gelen ihbar ve taleplere göre çalışmaların sürdüğü açıklandı.



Tespit edilen zararlar ile ilgili devletin ilgili birimlerinin ilk andan itibaren harekete geçtiği ve belediye altyapı hasarları da dahil meydana gelen tüm hasarlarla ilgili zarar tespit çalışmalarının en kısa sürede sonlanacağı açıklandı. Bölgede selin etkilerini ortadan kaldırmak için ekipler aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürüyor.



Bölgeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediler


Vali Vekili Erdoğan Ülker ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, aşırı yağış sonrası meydana gelen sel felaketinin etkili olduğu Kocaali ilçesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediler. Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Erdemir, DSİ 32. Şube Müdürü Abdurrahman Cebeci, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Ahmet Ersöz’ün de eşlik ettiği ziyarette sel sularının etkin olduğu Melen, Kozluk, Maden Deresi ve Bezirgan mahallelerinde incelemelerde bulunan Vali Vekili Erdoğan Ülker ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.



İlgili ekiplerle birlikte çalışmalarımız sürüyor


Sel felaketinin boyutu ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Acar, ilçenin neredeyse tamamında uzun süredir görülmeyen yoğun bir yağışın gerçekleştiğini, Melen Çayı’nın taşması sonucu düşük kottaki yerlerde su baskınlarının yaşandığını, afet bölgesinde birçok ev, iş yeri, tarla ve besi hayvanının sel sularından etkilendiğini, ilk andan itibaren SASKİ, AFAD, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ile birlikte sahada olduklarını ifade etti.



Mahsur kalan 40 vatandaş kurtarıldı


Kocaali ilçesinde meydana gelen su baskınında önceliklerinin mahsur kalan 40 vatandaşı kurtardıklarını söyleyen AFAD İl Müdürü Kaşkaş, yağmurun başladığı andan itibaren Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in talimatları ile Sakarya Afet Müdahale Planı kapsamında başta AFAD ekipleri olmak üzere ilgili hizmet grupları ile birlikte vatandaşları can kaybı olmadan güvenli yerlere naklettiklerini, ilçeye bağlı Açmabaşı, Köyyeri, Yalpankaya, Görele, Yanıksayvant, Caferiye, Bezirgan, Kozluk, Demiraçma, Melen mahalleleri ile Maden Deresi bölgesinde çalışmalar yaptıklarını belirtirken, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Erdemir de özellikle tavuk kümesleri başta olmak üzere, tarım ile ilgili hasar ve zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



"Can kaybı olmaması teselli kaynağımız"


Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Ahmet Ersöz ile DSİ 32. Şube Müdürü Abdurrahman Cebeci’nin de bilgilendirmelerde bulunduğu ziyarette ilgili tüm kurum ve kuruluşların yağmurun başlaması ile teyakkuza geçtiğini belirten Vali Vekili Erdoğan Ülker, yoğun yağışın getirdiği sel sularında can kaybının yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirterek, “İlk andan itibaren tüm ekiplerin öncelikleri mahsur kalan vatandaşlarımız oldu. Tahliye edilen vatandaşlarımızın güvenliği alındıktan sonra ekiplerimiz riskli bölgeler konusunda istişarelerde bulunup, gerekli adımları attılar. Yağmurun miktarı ve şiddeti yoğun olunca afetin boyutunu da bayağı etkiledi. Devletimizin tüm birimleri görev alanlarına göre tespit çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar. Çalışmalar tamamlanınca hem ilçemizin hem de selden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını devletimiz saracaktır. Yüce Allah her türlü afetten bizleri korusun” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:26
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