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Sakarya’daki samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:34
Sakarya’daki samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir kişiye ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:34
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