Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ordu'da gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

21 Aralık 2018 Cuma 19:59
Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Ordu'da gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ordu'da yakalandıktan sonra Sakarya'ya getirilen şüpheliler F.A. ve Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Z.A. örgüt yöneticiliği, F.A. ise örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer şüpheli M.A'nın ise hakkında yürütülen bir başka soruşturma kapsamında Gaziantep'e gönderildiği öğrenildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin Ordu'da olduğu tespit edilmiş, Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 19:59
  1. FETÖ/PDY soruşturması
  2. Sakarya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Dansçı kuşların" Palandöken'deki doyumsuz güzelliği
    1. "Dansçı kuşların" Palandöken'deki..
    2. Dizi film ve yabancı filmlerin de..
    3. "Örgütlü gücümüzle şimdiye kadar hep..
    4. Nüfus müdürlükleri günü rekorla kapattı
    5. İzmir Körfez Geçişi Projesi
    6. Berlin'de Çin karşıtı protesto
    7. Trafik cezalarına 2019'da zam yok!
    8. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze'de..
    9. YSK üyelerinin görev süreleri..
    10. Bu gece çok uzun olacak
    11. Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması
    12. Yumurta tüketirken...
    13. Akıncı Üssü davası
    14. Kendilerini jandarma olarak tanıtıp..
    15. Sudan'da protestolar devam ediyor
    16. Meclisin bütçe maratonunda son gün
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemi..
    18. Fibromiyalji nedir?
    19. FETÖ'cüler sahte kimlikleri çamaşır..
    20. HDP belediye başkan adayları 2019..
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"