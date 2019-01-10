Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında mütalaa

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 26 emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.



Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi dolayısıyla tüm sanıkların "anayasayı ihlal" suçundan beraatini talep etti.

İddia makamı, 21 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, 5 sanığın ise aynı suçtan beraatini istedi.

Söz verilen sanıklar, cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Avukatlar da cumhuriyet savcısının beraata yönelik mütalaasına katıldıklarını belirterek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Şubat'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 31 emniyet mensubu sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altı aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 5 sanığın dosyadan ayrılmasına karar vermişti.