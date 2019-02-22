Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında karar "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan 26 sanıktan 7'si, 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı- 18 sanığın beraatine hükmeden mahkeme heyeti, bir sanığın dosyasını ayırdı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 26 emniyet mensubunun yargılandığı davada karar açıklandı. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada savunması alınan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, 21 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, 5 sanığın ise aynı suçtan beraatini istedi. Sanık avukatlarının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "anayasayı ihlal" suçundan tüm sanıkların beraatine, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise sanıklar Mirza Ali Turan, Mehmet Aktürk, Yakup Boz, Dursun Yasemin Öğüt, Salih Polat, Engin Özen ve Lokman Keşmer'in 6 yıl üçer ay hapsine hükmetti. Diğer 18 sanığın beraatine karar veren mahkeme, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında açılan soruşturması devam eden sanık D.U'nun dosyasını ayırdı.

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