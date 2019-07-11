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Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

"Anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında dava açılan FETÖ'nün "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin kardeşinin yargılanmasına devam edildi

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:44
Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan'ın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Naciye Alişan katılmadı.

Sanık Alişan'ın avukatının hazır bulunduğu duruşmada, iki celse arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) istenen HTS kayıtlarının geldiği, "ByLock" içeriklerinin gelmediğinin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, "ByLock" içeriklerinin gelişinin beklenmesine karar verilmesini talep etti.

Söz alan sanık avukatı, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını istedi.

"ByLock" içeriklerinin gelmesinin beklenmesine, tanıkların dinlenilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Süreç

FETÖ'nün "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan, 8 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Alişan hakkında, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Alişan, 31 Mayıs 2017'de yapılan ilk duruşmada, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:44
  1. Adil Öksüz
  2. Duruşma
  3. FETÖ/PDY

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