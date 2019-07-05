Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, KHK ile kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği (SAGİAD) üyesi ve çalışanı 7'si firari 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık K.S, H.S. ve E.A. ile yakınları ve sanık avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından sanıkların bir önceki duruşmada talep ettiği tanıklar dinlenildi.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tanık S.K, sanık H.S. ile ticaret yaptığı dönemde tanıştığını belirterek, "Kendisiyle ticari faaliyetlerimiz olmuştur. Bu sebeple görüşmemiz oldu. FETÖ nedeniyle hakkımda soruşturma yoktur. H.S'nin FETÖ terör örgütüne yönelik herhangi bir söylem ve davranışına tanık olmadım." diye konuştu.

Sanık K.S. ile 35 yıllık arkadaşlığının bulunduğunu anlatan tanık İ.Y. de "Kendisi sıkı bir AK Parti'lidir. Ben de MHP'liyim. 17-25 Aralık'tan sonra siyasi görüş ayrılıklarımızdan dolayı mesajlaşmamız olmuştur. 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ'nün kurduğu sivil toplum kuruluşlarından istifa ettiğini bizzat biliyorum." beyanında bulundu.

Tanık Ş.D. de inşaat ve emlak işiyle uğraştığını, sanık K.S. ile daha önce ticaret yaptığını belirterek, "FETÖ'ye yardım edip etmediğiyle ilgili bilgim yok. SAGİAD'a üyeliği vardı, 17-25 Aralık'tan sonra oradan ayrıldığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Söz alan sanıklar, önceki beyanlarını tekrarladıklarını söyledi.



Sanık avukatları ise dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına hükmederek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.



- İddianameden



Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 savcı tarafından hazırlanan, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, KHK ile kapatılan SAGİAD üyesi ve çalışanı 26 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 18 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası isteniyor. 3 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, 17 kişi hakkında "özel belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.



İddianamede, SAGİAD üyelerinin Sakarya'da FETÖ/PDY'nin finansal ayağını oluşturdukları, özel belgede sahtecilik yaptıklarının tespit edildiği belirtiliyor.