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Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

KHK ile kapatılan Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf ve çiftçiler ile 4 eski emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi

27 Haziran 2019 Perşembe 17:26
Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuksuz 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin okunup zapta geçirilmesinin ardından tanık C.T'nin beyanı alındı.

Sanıklardan M.A. ile komiser yardımcılığı sınavını kazandıktan sonra tanıştıklarını anlatan C.T, "Sınavı Sakarya'dan 4 kişi kazanmıştı. Benim borçlarım olduğu için eğitimlerin verileceği İstanbul'a evimi taşımayacaktım. Bu düşüncemi kendisiyle paylaştım. O da aynı düşüncedeydi, beraber İstanbul'da ev tuttuk. Zamanla başka arkadaşlar da bize geldi, 6 kişi olduk evde. Evin örgütle bir bağlantısı yoktu. Arkadaşların örgütle ilgili bir söylemine ya da eylemine de denk gelmedim." şeklinde konuştu.

Sanık M.A. da hakkındaki gizli tanık ifadelerinde yer alan komiser yardımcılığı sınavlarına çalışılacak kitapların örgüt tarafından verildiği iddiasını kabul etmeyerek, tanık C.T'nin beyanlarıyla doğrunun ortaya çıktığını savundu.

Sanık S.Ö. ise hakkında herhangi bir inceleme evrakı ve materyalin olmadığını belirterek, dosyadan tefrikini talep etti.

Sanıkların müdafileri savunma için süre istedi.

Cumhuriyet savcısı, Siber Suçlarla Mücadele Şubesince incelenen materyallerin akıbetinin sorulması ve gelen taleplerin reddine karar verilmesi yönünde beyanda bulundu.

Mahkeme heyeti, dijital materyal incelemesinin akıbetinin sorulması için emniyete müzekkere yazılmasına, sanık avukatlarının savunma yapmaları için süre verilmesine ve eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kanun hükmünde kararname ile kapatılan, aralarında Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf ve çiftçiler ile 4 eski emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 43 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede ayrıca, emniyet mensubu sanıklar hakkında, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme heyeti önceki celse 10 sanığın dosyasını ayırmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:26
  1. FETÖ/PDY
  2. KHK ile kapatılan Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği
  3. Sakarya

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