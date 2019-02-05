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Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

Aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 16 öğretmenin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi

05 Şubat 2019 Salı 17:08
Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 16 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

İki celse arasında, 8 sanığın dijital materyal raporu ile diğer kurumlardan gelen belgelerinin okunup zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

Dijital materyal raporu gelmeyen, delilleri toplanmayan sanıkların dosyadan ayrılmasını talep eden cumhuriyet savcısı, delilleri toplanan ve raporu gelen 8 sanık hakkında esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak için dosyanın kendisine verilmesini istedi.

Söz verilen sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, ekleyecekleri bir husus bulunmadığını söyledi.

Söz alan sanık avukatları da dijital materyal raporunu inceleyip beyanda bulunacaklarını belirterek, eksik hususların tamamlanmasını ve müvekkillerinin dosyadan ayrılmasını talep etti.

Dosyadan ayrılma hususunun gelecek duruşmaya bırakılmasına, dijital materyal raporu incelemesi biten sanıklar hakkındaki esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Mart'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilenlerin de bulunduğu 40 öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 24 sanığın dosyasını ayırmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:08
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