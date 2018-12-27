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Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

"Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" ve "silahlı terör örgüt üyeliği" suçlamasıyla haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

27 Aralık 2018 Perşembe 18:05
Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuksuz yargılanan 5 avukat ile bir öğretmen hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, 4 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bir avukat sanığın "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan cezalandırılmasını isteyen cumhuriyet savcısı, 1 sanığın ise dosyadan ayrılması talebinde bulundu.

Söz verilen sanık ve avukatları, cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Sanık ve avukatlarına mütalaayı inceleyip esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine, avukat sanığın dosyadan ayrılmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Şubat 2019'a erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili tarafından hazırlanan iddianamede, tutuksuz 5 avukat ve 1 öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlamalarıyla 7 yıl 6 aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 18:05
  1. dava
  2. Duruşma
  3. FETÖ/PDY
  4. Sakarya
  5. sanık

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