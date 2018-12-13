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Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

Aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 20 öğretmenin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi

13 Aralık 2018 Perşembe 13:11
Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 20 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin okunup zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, yeni görevlendirildiği için dosyayı incelemediğini belirterek, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Söz verilen sanık O.Ç, tabletinin açılamadığı için İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından incelenmediğini belirterek, "Tablet, incelenmesi için Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şubesine gönderildi. Bu nedenle dosyamın ayrılmasını talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da bu aşamada diyecek bir şeylerinin olmadığını söyledi.

Söz alan sanık avukatları, diyeceklerinin olmadığını ifade ederek, savcının esas hakkındaki mütalaasından sonra ayrıntılı beyanda bulunacaklarını kaydetti.

Sanık O.Ç'nin tefrik talebinin incelemeye alınmasına, Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılarak tabletin incelenip incelenmediğinin sorulmasına, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Aralık'a erteledi.

- Süreç

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilenlerin de bulunduğu 40 öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Mahkeme heyeti, bir önceki celsede haklarında bütün delillerin toplandığı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar verdiği 20 sanıkla ilgili esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 4 sanığın dosyasını da ayırmıştı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:11
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