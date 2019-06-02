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Sakarya’daki depremde vatandaşın korku dolu anları kameraya yansıdı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen 4.

02 Haziran 2019 Pazar 18:01
Sakarya’daki depremde vatandaşın korku dolu anları kameraya yansıdı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Hendek Yarıca olan 4.7 büyüklüğündeki deprem merkez ilçe ve çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem esnasında vatandaşlar kendini sokağa attı. O esnada iş yerlerinden sokağa fırlayan vatandaşların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 18:01
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