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Sakarya'daki cinayet ve intihar

Erenler ilçesinde, öldürülen iş yeri sahibi, anne ve kızı ile intihar eden kişinin cenazeleri toprağa verildi

28 Nisan 2019 Pazar 18:33
Sakarya'daki cinayet ve intihar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde, öldürülen iş yeri sahibi, anne ve kızı ile intihar eden kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü morgundan alınan müteahhit Ahmet Kuzgun'un cenazesi Arifiye ilçesindeki Karaaptiler Camisi'ne, intihar eden İsmail Bozbay, eşi Aycan ve kızları Serra Bozbay'ın cenazeleri Akyazı ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Camisi'ne getirildi.

Her iki ailenin yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlıklarında toprağa verildi.


- "Karıncayı bile incitecek biri değildi"

İsmail Bozbay’ın komşusu İsmail Fener, evlerinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan dün akşam haberinin olduğunu belirterek, "Gündüz saat 14.00-15.00 saatlerinde patronunu vurmuş. Vurduktan sonra eve gelmiş. Evde İstanbul'dan gelen misafirleri varmış, onları yolcu ettikten sonra saat 22.00 sıralarında hanımını, küçük çocuğunu vuruyor." diye konuştu.

Akşam saatlerinde kendisiyle selamlaştığında gayet sakin göründüğünü dile getiren Fener, şunları kaydetti:

"Gece saatlerinde sokakta kalabalığı gördüm, polis arabalarından sokağa girilmiyordu. Sonradan öğrendim ki eşi ve çocuğunu vurduktan sonra intihar etmiş. Silah sesini hiç kimse duymadı. Sol taraftaki binada oturan komşusuyum, altındaki komşusu bile silah sesini duymamış. Yaşanan olay sonrası şok oldum. Polis ekipleri incelemelerini bitirdikten sonra birkaç yastıkla indi. Büyük ihtimalle yastık aracılığıyla vurduğu için silah sesi duymadık. İsmail Bey, mülayim ve çok efendi bir adamdı, karıncayı bile incitecek biri değildi, o yüzden hepimiz şok olduk. Hanımı, çocuğu ve kendisi çok iyi bir insandı. Böyle bir şeyi yapacağını hiç tahmin etmezdik, hala şoktayız. Etrafıyla olan ilişkileri çok iyiydi. Kişisel olarak herhangi bir sıkıntısı yoktu. Ne olduysa o iş yerinde oldu. Olay sonrası buraya geldi, demek ki cinnet geçirdi."

Polis ekiplerince evde yapılan aramada, Bozbay'ın intihar etmeden önce yazdığı mektubun ele geçirildiği öğrenildi.

Erenler ilçesi Modern Sanayi'de inşaat firması bulunan müteahhit Ahmet Kuzgun ile çalışanı İsmail Bozbay arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın ardından ayrıldığı iş yerine yeniden gelen Bozbay, namaz kılan Kuzgun'a silahla ateş ederek kaçmıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kuzgun'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve gittiklerinde İsmail Bozbay, eşi Aycan ve 4 yaşındaki kızları Serra Bozbay'ın cansız bedenleriyle karşılaşmıştı.

Zanlının eşi ve kızını silahla öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirilmiş, cesetler, otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürülmüştü.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 18:33
  1. cinayet
  2. İntihar
  3. son yolculuk

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