Sakarya'daki cinayet davası

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde, bir kişinin öldürülmesi ile oğlunun yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu 2 sanık, hakim karşısına çıktı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hikmet Usta, tutuksuz sanık R.E. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Öte yandan HDP İstanbul Milletvekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Züleyha Gülüm de bir süre duruşmayı izledi.

Kimlik tespiti ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıklara söz verildi.

Tutuklu sanık Usta, olayın yaşandığı tarihte ne olduğunu ve aşamalardaki ifadelerini hatırlamadığını söyledi.

Yaşamını yitiren Kadri ve yaralanan oğlu Burhan Sakci'yi olaydan önce tanımadığını belirten sanık, zaman zaman alkol aldığını, olay günü de çok içtiğini söyledi.

Bu sırada söz alan müştekilerin avukatı, aşamalardaki ifadelerin tekrar okunması halinde sanığın hatırlayabileceğini dile getirdi.

Mahkeme başkanının aşamalardaki ifadeleri okumasının ardından tekrar söz verilen sanık Usta, şunları kaydetti:

"Bana o ifadeleri verdiren, bana atanan avukattır. Avukat bana, 'Maktulün, 'Ben de Kürt'üm, Türkleri sevmiyorum.' dediğini söyle o zaman fazla ceza almazsın.' dedi. Hatırladığım kadarıyla avukat, bana bunu yakalandığım sabah karakolda söylemişti." ifadelerini kullandı.

Savunmasının tamamlanmasının ardından sanık Usta'nın çapraz sorgusuna geçildi.

Müşteki avukatının, "Maktul, olay sırasında 'Kürt'üm, Türkleri sevmiyorum" şeklinde beyanda bulundu mu?" sorusuna sanık Usta, "Maktul, bana böyle bir şey söylemedi, zaten hatırlamıyorum." dedi.

Tutuksuz sanık R.E. de savcılıktaki ifadesini tekrar ettiğini söyledi.

Sanık Hikmet Usta'nın olay günü saat 17.00 sularında kendisini aradığını aktaran tutuksuz sanık R.E, "Sarhoştu, 'gel beraber içelim' dedi. Uzakta olduğumu ve gelemeyeceğimi söyledim. Daha fazla içme, taksi yollayayım da eve git dedim." şeklinde konuştu.

Sanık Hikmet Usta'yı eve götürmek için olay yerine geldiğini belirten sanık R.E, "Maktul ve sanık ayaktaydı. Maktul Kadri Sakci 'Bana mı küfrediyorsun?' deyip sanığın üzerine yürüdü, 'Oğlum yanımda, küfür etme.' şeklinde sözler söylüyordu, Araya girdim, Hikmet Usta'nın sarhoş olduğunu, takmamalarını ve götüreceğimi söyledim. O arada silah patladı. Oraya gittiğimde olayın sonuna denk geldim. Hatırladığım kadarıyla 5-6 kez silah patladı." ifadelerini kullandı.

Maktul Kadri Sakci'nin diğer oğlu Mert Sakci, olay esnasında orada bulunmadığını belirterek, şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini kaydetti.

Olayda yaralanan Kadri Sakci'nin oğlu Burhan Sakci ise psikolog eşliğinde verdiği ifadesinde, babasının çağırması üzerine onun yanına gittiğini anlattı.

Babasıyla arkadaşının sohbet ederken sanık Hikmet Usta'nın kendilerine dönerek "dağılın buradan" dediğini ve küfür ettiğini belirten Burhan Sakci, "Babam sanığa tepki göstererek, 'Çocuğum var, utanmıyor musun?' dedi. O sırada sanık R.E. geldi. Bir süre sonra sanık Hikmet'in silahını ateşlediğini gördüm. Karşıya geçmeye çalışırken belimde sıcaklık hissettim. Geçer geçmez yere yığıldım. Babam da karnını tutup yere düştü." diye konuştu.

Tanık O.D. de sanığın ifadesinin alınacağı gün Cinayet Büro Amirliğine gittiğini söyledi.

Sanıkla usule uygun görüştüğünü belirten tanık O.D, "Üzerine atılı suçu ve usulü anlattım. Sanığa hukuki yardımda bulundum, ifadesine müdahale etmedim. 'Maktulün, 'Ben de Kürt'üm, Türkleri sevmiyorum' dediğini söyle o zaman fazla ceza almazsın' şeklinde bir şey kesinlikle söylemedim." şeklinde konuştu.

Tanık E.K. de olay sırasında Kadri Sakci ile kahvehane önünde sohbet ederken sanık Hikmet Usta'nın yanlarına gelip küfür ettiğini ileri sürerek, "Kadri Sakci, 'Yanımda oğlum var, küfür etme.' dedi. Kadri bunu der demez sanık Usta silahını çıkardı, ben kendimi kahvehaneye attım. Kadri koluyla sanığa müdahale etmeye çalıştı. Kadri ve oğlu bu sırada vuruldu. Millet araya girdi, kargaşa çıktı." dedi.

Söz alan müştekilerin avukatı, müvekkillerinin katılma talebinin kabulünü, suç vasfının değişme ihtimaline binaen tutuksuz sanık R.E'nin tutuklanmasını ve tutuklu sanık Hikmet Usta'nın bu halinin devamına karar verilmesini istedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, katılma taleplerinin kabulüne, sanık Usta'nın tutukluluk halinin devamına, sanık R.E. hakkındaki tutuklama talebinin reddine karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Katılma taleplerinin kabulüne, tutuklu sanık Usta'nın bu halinin devamına, sanık R.E. hakkındaki tutuklama talebinin reddine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.

- Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde 16 Aralık'ta Hikmet Usta (51) ile Kadri Sakci ve oğlu Burhan Sakci arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Hikmet Usta, baba ve oğluna tabancayla ateş ederek yaralamış, Kadri Sakci, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Kaçtıktan sonra Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yakalanarak Hendek Adliyesi'ne getirilen Hikmet Usta'nın eşi, kızı ve oğlu savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Hikmet Usta, hakimlikçe tutuklanırken, diğer oğlu ve arkadaşı ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Hikmet Usta hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2 kez müebbet, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, R.E. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede ayrıca sanık Hikmet Usta'nın çocukları M.U. ve M.U. hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "suçluyu kayırma", şüphelinin eşi M.U. ve kızı N.U. hakkında ise "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.