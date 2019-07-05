Sakarya’da yaşayan kampüs projesi

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü, proje ile doğal güzelliğinin yanı sıra öğrencilerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği ve boş vakitlerini değerlendirebileceği uygun alanlar ile yaşayan bir kampüs olma özelliğine sahip olacak.

Fikir nasıl doğdu?

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, öğrencilerin ve personelin kampüste daha çok zaman geçirmelerini istediklerini söyleyerek, başta Esentepe Kampüsü olmak üzere üniversitenin tüm kampüslerinin ‘Yaşayan Kampüs’ haline gelmesi fikrinin bu nedenle ortaya çıktığını ifade etti.

Gelecek döneme yetişecek

Bu yönde çalışmalara başladıklarına işaret eden Rektör Savaşan, “Kantinler ve kafeteryalar donanımlı olmalı, ders çalışmaya, kitap okumaya ve vakit geçirmeye uygun olmalıdır. Kütüphanelerin sürekli açık olması, spor alanlarının ve kongre merkezimizin salonlarının faal olması önemlidir ama yaşayan kampüs konsepti için yeterli değildir. Öğrencilerimiz ve personelimiz, aileleri ile kampüste hoşça zaman geçirebilmelidirler. Kampüs dersten sonra hızla uzaklaşılacak bir mekân olmaktan çıkarılmalıdır. Personel lokalini personelimizin çocukları ile gelebilecekleri ortama kavuşturduk. Gelecek dönem başına kadar kampüsümüzün sosyal ve ilave spor donatı alanları önemli ölçüde tamamlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

Standartlar yükselecek

Yaşayan Kampüs Projesinde oluşturulacak sosyal donatı alanlarının kalite, konfor ve hijyen unsurlarına azami dikkat edilerek işletileceğini söyleyen Rektör Savaşan “Yaşayan Kampüs Projesinin yeni sosyal donatı alanları oluşturmanın ötesinde her bir alanda aynı kalite, konfor, hijyen ve standardı sağlayacak” dedi.

3 aşamalı proje

Sakarya üniversitesi öğrencilerine sosyal dinlence ve eğlence alanları oluşturacak olan projenin aşama aşama tamamlanacağını söyleyen Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan “İlk olarak enstitüler kavşağından başlayıp merkez kafeteryada sona eren alanda çalışmalar başlamak üzere. Burada öğrencilerin 7/24 yeşil ile iç içe zaman geçirebilecekleri alanlar ve yürüyüş yolu planlıyoruz. Bu güzergâhın merkezinde ise kaliteli ve konforlu “Kahve Keyfi” isminde bir mekân oluşturacağız. Ayrıca bu alanda öğrencilerin açık havada spor yapabilecekleri mekânlar da tasarladık. Üniversiteler kültürlerin de buluştuğu yerlerdir. Öğrencilere yöresel tatları da sunacağımız mekânlarımız olacak. Bu güzergâhın öğretim başlamadan tamamlanmasını planlıyoruz” diye konuştu.

Konforlu kantinler

Yaşayan Kampüs Projesinin ikinci aşamasının mevcut kantinleri tek bir konseptte hizmet sunar konuma getireceğini söyleyen Prof. Dr. Savaşan “Yapmış olduğumuz incelemeler ve görüşmelerde üniversitedeki kantin ve kafeteryaların tek bir konsept ile şekillenmesi ve tüm kantinlerde aynı konfor, kalite ve standartların sağlanmasının gerekliliği ön plana çıktı. Bu yüzden projenin ikinci ayağında tüm kantin ve kafeteryaları tek bir yönetim çatısı altında toplayacağız. Bu amaçla da Üniversite Senatosunun aldığı karar ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir iktisadi işletme kuruldu. Bu işletme ile tüm kantin ve kafeteryaları üniversite işletecek. Bu işletme tüm alanlarda aynı kalite, konfor, standardı ve asla taviz verilemeyecek hijyeni sağlamamıza imkân sağlayacak” dedi.

Kampüsün 7/24 kullanılmasını istiyoruz

Projenin üçüncü ayağında öğrencilerin zaman geçirecekleri yeni sosyal donatı alanları oluşturulacağını söyleyen Rektör Savaşan “SAÜ gerek eğitim kalitesi, gerek konumu, gerekse doğal güzelliği ile Türkiye’de birçok öğrencinin okumak istediği bir üniversite. Ancak üniversitemizde birçok alanın halen atıl olduğu, bazı alanlarda yeterli sosyal donatının olmadığı, bazı alanların ise iyi kullanılamadığını gördük. Bu yüzden üniversitenin birçok yerini 7/24 aktif kullanılan alanlara dönüştürmek istiyoruz. Öğrencilerin kitap okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri ve boş zamanlarını eğlenceli bir şekilde değerlendirerek spor yapabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri alanlar ve mekânlar oluşturacağız. Mesela bayrak alanını hem öğrencilerimizin hem de personelimizin aileleri ile birlikte zaman geçirebileceği bir piknik alanına dönüştüreceğiz. Öğrencilerimizi macera park, paintball, airsoft, fitness merkezi gibi alanlar ve aktivitelerle buluşturacağız. Birçok üniversitede öğrencilerin üniversiteleri ile ilgili ürünleri bulabildikleri mağazalar mevcut. “SAÜDükkan” ismi ile bir mağaza açarak öğrencilerimizin ve mezunlarımızın üniversiteye aidiyetlerini de güçlendirecek lisanslı ürün bulmalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Başka örnekleri de var

Sakarya Üniversitesi senatosu aldığı karar gereği kurduğu iktisadi işletmenin benzerlerinin Türkiye çapında birçok üniversitede bulunduğunu söyleyen Rektör Savaşan “Günümüzde birçok üniversite Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlıkları bünyesinde tamamen kamu kurallarına göre işletilen, üniversite bütçesi ile ilişkili ve Sayıştay denetimine tabi iktisadi işletmeler üniversitelerin kaynak ihtiyacını gidermede de fonksiyon icra etmektedir” dedi.