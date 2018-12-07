0553 313 94 23

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu! Bin 100 gram esrar yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şahsın evinden bin 100 gram kubar esrar ele geçirildiği öğrenildi.

07 Aralık 2018 Cuma 01:32
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu! Bin 100 gram esrar yakalandı

Sakarya İl Jandarma İstihbarat, KOM Şube ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karasu ilçesine bağlı Küçükkarasu Mahallesi ve Yalı Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda İ.Ü. isimli şahsın evinde zulalanmış bin 100 gram kubar esrar ele geçirilirken uyuşturucu taciri şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

İ.Ü.'nün GBT sorgusunda 4 ayrı suçtan kesinleşmiş toplam 8 yıl 2 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

Zanlının sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. İ.Ü. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 01:32
  1. Sakarya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lübnan, İsrail'i BM'ye şikayet edecek!
    1. Lübnan, İsrail'i BM'ye şikayet edecek!
    2. Karabük merkezli FETÖ operasyonu! 3..
    3. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na..
    4. Sayı durmadan artıyor! 700'den fazla..
    5. Esenboğa'da operasyon! 16 kişi..
    6. Orduya ateş izni! Uyarı yapmadan hedef..
    7. Sakarya'da uyuşturucu operasyonu! Bin..
    8. Fransa'da 700'den fazla lise öğrenci..
    9. Kuzey Ege Denizi'nde gemi kazası
    10. Lübnan İsrail'i BM'ye şikayet etmeye..
    11. 89 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı
    12. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan..
    13. BM Genel Kurulu, ABD'nin Hamas..
    14. Karaman'da soba zehirlenmesi! Baş..
    15. Erwin Koeaman: Memnun değilim
    16. Manisa merkezli 'kripto' FETÖ operasyonu
    17. ABD'li senatörlerin Kaşıkçı tepkisi..
    18. Esenboğa Havalimanı'nda hırsızlık..
    19. BM, Hamas'a ilişkin tasarıyı reddetti!
    20. İzmir'de asayiş uygulaması! Oteller..
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi