Sakarya'da uyuşturucu operasyonu! Bin 100 gram esrar yakalandı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şahsın evinden bin 100 gram kubar esrar ele geçirildiği öğrenildi.07 Aralık 2018 Cuma 01:32
Sakarya İl Jandarma İstihbarat, KOM Şube ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karasu ilçesine bağlı Küçükkarasu Mahallesi ve Yalı Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda İ.Ü. isimli şahsın evinde zulalanmış bin 100 gram kubar esrar ele geçirilirken uyuşturucu taciri şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
İ.Ü.'nün GBT sorgusunda 4 ayrı suçtan kesinleşmiş toplam 8 yıl 2 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.
Zanlının sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. İ.Ü. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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