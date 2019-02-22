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Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.

22 Şubat 2019 Cuma 19:17
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucuya karşı yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında ekipler uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 1 kilogram skank, bin 505 adet ecstacy hap, 0,57 gram metamferamin ele geçirilirken, İ.K.(39) ve F.Y. (32) isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 19:17
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