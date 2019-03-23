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Sakarya’da trafik kazası 1’i ağır 4 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişiler gaz kaçağı olan araç içinde sıkıştı.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:32
Sakarya’da trafik kazası 1’i ağır 4 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişiler gaz kaçağı olan araç içinde sıkıştı. İtfaiye yardımıyla çıkarılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Akyazı ilçesi Battakköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akyazı’dan Batakköy istikametine giden Mahmut Balta’nın kullandığı 54 DA 933 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Metin Kolay idaresindeki 54 BG 994 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Mahmut Balta ve eşi Şükran Balta ile aynı araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar araçta sıkıştı.


Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların sıkıştığı araçta yaşanan LPG sızıntısı nedeniyle itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını hassas şekilde gerçekleştirdi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:32
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