Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü Sakarya’nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti. Kaza, Hendek ilçesi Akova Mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 54 AJ 291 plakalı panelvan, yan yolda karşıdan karşıya geçen İsmail Öğrek’e çarptı. Kazada ağır yaralanan Öğrek sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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