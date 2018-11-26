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Sakarya'da terör propagandasına tutuklama

Terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:59
Sakarya'da terör propagandasına tutuklama

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapıldığı tespit edildi.

Başsavcılık tarafından verilen gözaltı kararı uyarınca İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan tutuklandı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:59
  1. PKK
  2. Sakarya

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