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Sakarya'da tekne alabora oldu: 2 yaralı

Karasu ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu hafif yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:08
Sakarya'da tekne alabora oldu: 2 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'de Sakarya Nehri'nin girişinde denizin dalgalı olması sebebiyle 6 metrelik balıkçı teknesi alabora oldu.

Bu sırada balıkçı teknesinde bulunan Süleyman ve Yusuf Özdemir, balıkçı arkadaşları tarafından denizden çıkarıldı.

Hafif şekilde yaralanan iki kişi, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 14:08
  1. Alabora
  2. balıkçı teknesi
  3. tekne
  4. yaralı

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