0553 313 94 23

Sakarya'da tanker patladı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde etil asetat yüklü tanker patladı. Patlamada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

25 Haziran 2019 Salı 06:56
Sakarya'da tanker patladı

Edinilen bilgilere göre, D-650 Karayolu Eskişehir istikametinde etil asetat isimli kimyasal madde yüklü 41 ACP 383 dorse plakalı TIR, sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlamanın etkisiyle yoldan geçmekte olan bir minibüste tamamen yanarken patlama sebebiyle D-650 karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 1 saat süren yangın sebebiyle karayolu tamamen trafiğe kapanırken patlama sırasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası trafik Sakarya istikametine tek şerit olarak açılırken bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 3 kişi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyota-sa Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi’ne sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 07:11
  1. Sakarya
  2. Eskişehir
  3. AFAD
  4. tanker patladı
  5. son dakika
  6. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan 'B Takımı' uyarısı: Savaşa susamışlar
    1. İran'dan 'B Takımı' uyarısı: Savaşa..
    2. 4 ildeki bazı doğal sit alanları için..
    3. Kavurucu sıcaklar yolda... 40 dereceyi..
    4. Erdoğan'dan seçim mesajı: Daha çok...
    5. Sakarya'da tanker patladı
    6. Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı.....
    7. Yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar..
    8. Türkiye'den dünyaya açıkladılar: Çok..
    9. Beyaz Saray duyurdu! Trump ile..
    10. Kriz derinleşiyor dedi ve ekledi:..
    11. Denizli'de ilginç kavga... Yaralılar var
    12. İzmir'de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
    13. Polis o şahsı mahallelinin elinden zor..
    14. Bir türlü engel olunamıyor…. 14 bin..
    15. Jandarma ekipleri Bursa’da yakaladı…..
    16. Trump'a ağır eleştiri... 'Temizlenemez..
    17. Erdoğan ile Trump Japonya'da görüşecek
    18. Trump'a göre İran'a saldırı için..
    19. Kerkük'te 14 DEAŞ'lı terörist..
    20. "Demokrasiyi tanımak ve hazmetmek..
    21. Fas Manama Çalıştayına katılacak
    22. Sivasspor'dan çifte transfer bombası!
    23. Fenerbahçe aradığı stoperi Premier..
    24. Anlaşma sağlandı! Medipol..
    25. 'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK..
    26. Dikkat! FSM Köprüsü'nde 4 şerit..
    27. Zarif: Trump haklı ama...
    28. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    29. "Suudi Arabistan bir gazeteci öldürdü..
    30. Suriyeli Muhammed Halil, LGS'den tam..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı