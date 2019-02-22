Sakarya’da süt tankeri demiryoluna devrildi: 2 ölü Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği süt tankeri demiryoluna devrildi.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği süt tankeri demiryoluna devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukova istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Mehmet Şamil Bircan (27) idaresindeki 34 UM 3683 plakalı süt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demiryoluna devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında araç sürücüsü Bircan ile Mehmet Kamil Çağlar (54) araç içerisinde sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu araç içerisinden çıkartılan Bircan ve Çağlar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, kaza nedeniyle kapanan demiryolu ulaşımı aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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