Sakarya’da son 3 günde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi yaralandı Sakarya’da son 3 günde meydana gelen toplam 10 trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Sakarya’da son 3 günde meydana gelen toplam 10 trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Sakarya Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde26-27-28 Temmuz2019 tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olaylar ile İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 25 Temmuz 2019 tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan diğer olayları açıkladı. Sakarya’da son 3 günde meydana gelen 10 trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son 3 günde meydana gelen 5 trafik kazasında 9 kişi yara alırken, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 25 Temmuz tarihinde meydana gelen 5 trafik kazasında ise, 10 kişi yaralandı.

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