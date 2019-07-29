Sakarya’da son 3 günde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi yaralandı
Sakarya’da son 3 günde meydana gelen toplam 10 trafik kazasında 19 kişi yaralandı.29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:11
Sakarya’da son 3 günde meydana gelen toplam 10 trafik kazasında 19 kişi yaralandı.
Sakarya Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde26-27-28 Temmuz2019 tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olaylar ile İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 25 Temmuz 2019 tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan diğer olayları açıkladı. Sakarya’da son 3 günde meydana gelen 10 trafik kazasında 19 kişi yaralandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son 3 günde meydana gelen 5 trafik kazasında 9 kişi yara alırken, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 25 Temmuz tarihinde meydana gelen 5 trafik kazasında ise, 10 kişi yaralandı.
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