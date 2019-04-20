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Sakarya’da silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 21:46
Sakarya’da silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde bulunan bir oto kiralama ofisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle silahla ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, yaralılardan biri Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, diğeri Bilge Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 21:46
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