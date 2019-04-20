Sakarya’da silahlı kavga: 2 yaralı Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde bulunan bir oto kiralama ofisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle silahla ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, yaralılardan biri Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, diğeri Bilge Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.