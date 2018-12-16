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Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Hendek ilçesindeki çıkan silahlı kavgada yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı

16 Aralık 2018 Pazar 23:03
Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan silahlı kavgada, baba ve oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde H.U. ile K.S. ve B.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.U, K.S. ve B.S'ye üzerinde taşıdığı tabanca ile ateş etti.

Baba K.S. ve oğlu B.S, vücutlarına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bir iş yeri ve evin camlarına da kurşun isabet ettiğini belirledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 23:03
  1. silahlı kavga

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