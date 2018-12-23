0553 313 94 23

Sakarya'da sığırcıklardan görsel şölen

Çok sayıda sığırcığın gökyüzünde sergilediği hareketler görsel şölen oluşturdu

23 Aralık 2018 Pazar 19:38
Sakarya'da sığırcıklardan görsel şölen

SAKARYA (AA) - Sakarya semalarında çok sayıda sığırcık kuşunun sergilediği hareketler görsel şölen sundu.

Adapazarı ilçesinde sığırcıkların, gün batımında uyum içeresinde uçmasıyla farklı şekiller ortaya çıktı.

Gökyüzünde dans edercesine hareket eden kuşlar, izleyenlere görsel şölen sundu.

Sığırcıkların "dansını" kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar da anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen görsel şölen, havanın kararmasıyla son buldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 19:38
  1. Dans
  2. Gösteri
  3. hareket
  4. sığırcık kuşları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    1. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    2. 5 keçiyi çalan 2 şüpheli jandarma..
    3. Mısır yönetimine "gözaltındaki..
    4. Sulama kanalına uçan otomobilde ölü..
    5. Kral Selman'ın üvey ağabeyi son..
    6. "Kamp Liderliği Eğitimi" başvuruları..
    7. Eğlence mekanında ruhsatsız silahlar..
    8. Fethiye'de uyuşturucu operasyonu
    9. Maçın ardından
    10. Destici'den Netanyahu'ya anladığı..
    11. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    12. Tankların vanaları çalındı, İstanbul'u..
    13. Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı..
    14. Sakarya'da sığırcıklardan görsel şölen
    15. Tüm zamanların en çok satan telefon..
    16. İşte Endonezya'daki felaketten geriye..
    17. Bosna Hersek'teki "Uluslararası..
    18. İngilizler onun peşinde: Bulana 350..
    19. Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama
    20. Pancar yüklü kamyon dereye uçtu, 1 ölü
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek