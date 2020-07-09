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Gündem

Sakarya'da şiddetli bir patlama daha! 2 asker şehit oldu

Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Patlamayla ilgili açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı "2 şehidimiz var." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 11:48:00 - 2020-07-09 12:50:17
Sakarya'da şiddetli bir patlama daha! 2 asker şehit oldu

Geçen hafta havai fişek fabrikasındaki patlamayla sarsılan Sakarya'dan gelen son dakika haberlerine göre Taşkısığı bölgesinde çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. 2 asker şehit olurken bazı asker ve siviller de yaralandı.

2 asker şehit oldu, yaralılar var

Gelen son dakika bilgisine göre Hendek'teki fabrika patlamasında patlamayan havai fişekler, kamyonla taşınırken patlama oldu. Havai fişekleri patlatmak için taş ocağına götüren kamyonda patlama oldu. Olayda 5 jandarmanın yaralandığı öne sürüldü. Yaralı jandarmalardan 2'sinin şehit olduğu belirtiliyor.

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Yorumlar

Ülker Demircioglu

Sakarya da bir seyler oluyor gibime geliyor.
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vatandaş

ne oluyor kardeşim her gün patlama
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