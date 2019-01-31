0553 313 94 23

Sakarya'da sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ/PDY davası

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla, aralarında meslekten ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire ve sağlık teknisyeninin de bulunduğu tutuksuz 38 sanığın dosyasından ayrılan 10 sanığın yargılanmasına devam edildi- Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 4 sanığın 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla cezalandırılmasını talep etti

31 Ocak 2019 Perşembe 17:55
Sakarya'da sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ/PDY davası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin okunup zapta geçirilmesinin ardından, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 4 sanığın, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden cumhuriyet savcısı, 6 sanığın ise aynı suçtan beraatini istedi.

Söz verilen sanık ve avukatları, mahkumiyete yönelik mütalaaya katılmadıklarını belirterek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Sanık ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Mart'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni, tıbbi sekreter, mühendis, şoför, imam, işçi ve sağlık memurunun da yer aldığı 38 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6'şar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, şüphelilerin Sakarya Kamu Hastaneler Birliği kurumlarında çalışırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olmaları nedeniyle açığa alındıkları ve KHK ile ihraç edildikleri belirtilerek, "FETÖ/PDY'ye üye oldukları"ndan bahisle haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma açıldığı ifade ediliyor.

Şüphelilerin, savunmaları, ele geçirilen dijital materyal, kitap, dergiler, dernek ve sendika üyeliklerine dair yazılar, Bank Asya hesap hareketleri ve "ByLock" tutanakları incelendiğinde, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden eylemleriyle FETÖ/PDY ile organik bağlarının olduğu aktarılan iddianamede, hiyerarşiye dahil olmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydediliyor.

Mahkeme heyeti, bir önceki celsede haklarında bütün delillerin toplandığı gerekçesiyle 10 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 17:55
  1. Sağlık Çalışanı
  2. Sakarya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
    1. Bursa'da zincirleme trafik kazası: 5..
    2. Kıbrıs gazisinin parasını çaldılar,..
    3. Mehmetçik zirvede! Kar ve kış..
    4. İngiltere'de aranan suçlu Pakistan'da..
    5. "Aday çıkarmamamız bir partiyle..
    6. Fenerbahçe yeni transferi resmen..
    7. Ümraniyespor, Sezer Özmen'i kadrosuna..
    8. Zırhlı Birlikler darbe davası
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hulusi..
    10. Atiker Konyaspor'da Bursaspor maçı..
    11. Tolgay Arslan kimdir? Fenerbahçe..
    12. Bakan Koca'ya teşekkür ziyareti
    13. Azerbaycan'dan iade edilen FETÖ..
    14. Suruç'ta otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
    15. Kagawa için Hannover de devrede
    16. Tolgay Arslan resmen Fenerbahçe'de
    17. Cinayetten 11 yıl 8 ay hapis cezası..
    18. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan UEFA..
    19. Aboubakar Kamara resmen Evkur Yeni..
    20. Bel ağrısı çekince, 700 yıllık..
    Son anket sonuçları açıklandı! CHP iki şehri kaybediyor
    Son anket sonuçları açıklandı! CHP iki şehri kaybediyor
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek