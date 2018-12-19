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Sakarya'da sağanak

Kentte etkisini artıran sağanak sonucu D-100 kara yolunun bazı kısımlarında oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:24
Sakarya'da sağanak

SAKARYA (AA) - Sakarya'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve öğlene doğru etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sapanca ilçesindeki Kurtköy ve Mahmudiye derelerinde ise su seviyesi yükseldi.

Şiddetli yağış yüzünden D-100 kara yolunun Beşköprü mevkisinde de trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İstanbul istikametine giden sürücüler, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Kara yolları ekipleri, bölgede su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nda ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı görüldü. Sağanak nedeniyle sürücüler düşük hızda ilerliyor.

Polis ekipleri, güzergahtaki denetimlerini sürdürüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:24
  1. D-100 kara yolu
  2. sağanak
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  4. Yaşamak
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