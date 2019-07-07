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Sakarya'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

07 Temmuz 2019 Pazar 02:15
Sakarya'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Büyükesence sapağında, Ersin M. idaresindeki 22 HE 564 plakalı panelvan ile sürücüsü öğrenilemeyen 41 KR 150 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.C, M.C ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 02:15
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