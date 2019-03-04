0553 313 94 23

Sakarya’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:40
Sakarya’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.


Kaza, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit Caddesi istikametinden Kocaeli istikametine seyir halinde olan N.B. idaresindeki 41 PG 211 plakalı otomobil ile M.Ş. idaresindeki 54 EN 217 plakalı otomobil Güldibi Mahallesi’nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan N.B. idaresindeki otomobil yol kenarında bulunan dükkanların bahçesine girerek durabildi. Kaza sonucu sürücüler N.B. ve M.Ş. başta olmak üzere araçlarda bulunan M.B., T.B., E.B. ile N.B. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Hastanelerine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Kudüs Başkonsolosluğunu, Büyükelçilikle birleştirdi
    1. ABD Kudüs Başkonsolosluğunu,..
    2. Bingöl’den kar manzaraları
    3. Karataş’ın asbest boruları tarihe..
    4. Gazişehir Gaziantep’te hedef tekrar..
    5. Gaziantep'te soba faciası! 22..
    6. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz..
    7. Çaldıran’da karla mücadele çalışması
    8. Doğum gününü yine kimsesiz çocuklarla..
    9. Gaziantep'te karbonmonoksit..
    10. Cirit: Yargıtay halkımızla daima iç içe
    11. Böcek: "Altın Portakal özüne dönecek"
    12. Pau Gasol, Ersan İlyasova'nın takım..
    13. Bomba iddia! Deniz Türüç sezon sonu..
    14. Başkan Uçak’a Girelli’de anlamlı..
    15. Hobi olarak başladığı iş, şimdi gelir..
    16. AFAD’tan okulda deprem ve yangın..
    17. Midyat sıfır atık projesinde pilot..
    18. Engelli öğrenciler bowling turnuvasında
    19. Altın fiyatları
    20. İran'da ambulans helikopter düştü beş..
    21. Sömürgecilerin saltanatı çöküyor
    22. Bakan Turhan: "Zafer inananlarındır...
    23. Beykoz Belediyesi’nin yeni meclis..
    24. Enflasyon son 6 ayın en düşüğüne..
    25. Balıkkesir'de camla kesilen kol damar..
    26. Kesin aday listesi- HATAY
    27. Kira artış oranı 2019 Mart ayı kira..
    28. Mevlüt Çavuşoğlu çok sert çıktı:..
    29. “Çalıkuşu” balesi ayakta alkışlandı
    30. Muş’ta 2014-2019 döneminin son meclis..
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"