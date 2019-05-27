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Sakarya'da otomobil tır ile çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'ndaki kazada yaralananlardan birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:40
Sakarya'da otomobil tır ile çarpıştı: 4 yaralı

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Yumrukaya yönetimindeki 34 GB 4284 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul istikameti Kamışlı mevkisinde aynı yönde seyreden Yılmaz Demirci idaresindeki 54 HU 101 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil tırın dorsesine takılı kalırken, iki araç bu şekilde yaklaşık 300 metre ilerleyerek durabildi.

Kazada sürücü Yumrukaya ile otomobilde bulunan Betül, Şeyda ve Emre Yumrukaya yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Emre Yumrukaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların çekilmesiyle normale döndü.


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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:40
  1. Sakarya
  2. trafik kazası

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