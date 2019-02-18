Sakarya’da otel alevlere teslim oldu Sakarya’nın Karasu ilçesinde apart otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde apart otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi’nde bir apart otelde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelerek alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü. Maddi hasara yol açan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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