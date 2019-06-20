Sakarya’da önü kesilen araç kurşunladı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce önü kesilen araç kurşunladı.

Olay, Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Dağdibi Mahallesi’nde Oto Lastik Servis işi yapan S.B. isimli bir kişi iş yerinden çıkıp oğluyla beraber aracına bindi. Yolda seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler S.B.’nin peşine takıldı. Yol boyunca aracı taciz eden kimliği belirsiz kişiler daha sonra aracı kurşunladı. Araç sürücüsü polisi arayarak durumu bildirdi. Saldırıya uğrayan S.B., hiç durmadan Cumhuriyet Karakoluna doğru giderek çocuğuyla beraber karakola sığındı. Mağdur o esnada karakolda ifade verirken, o esnada ise ihbarı alan polis ekiplerinin bir kısmı S.B.’yi korumak için karakolun çevresinde güvenlik tedbiri alırken, diğer ekipler ise Dağdibi’nden Kuzey Terminal yoluna kadar boş kovanları topladı. Emniyet ekipleri çevrede yaptığı incelemeler neticesinde saldırıda kullanılan araçlardan biri Ozanlar Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu.

Polis saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.