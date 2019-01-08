Sakarya’da okullar tatil edildi mi? Sakarya 8 Ocak 2019 kar tatili

Sakarya’da okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Sakarya'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte şehrin birçok ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Sakarya'da etkili olan kar yağışı okulların tatil olmasına neden oldu.

SAKARYA’NİN HANGİ İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL?

Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrasında 13 ilçede okullar tatil edildi. Adapazarı ilçesine bağlı Camili, Karaman ve Korucuk Mahallelerindeki okullar ile Karasu, Kocaali, Kaynarca, Söğütlü, Ferizli ve Hendek ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca Adapazarı, Serdivan, Erenler, Sapanca, Karapürçek ve Akyazı ilçelerine bağlı okullardaki taşımalı öğrenciler için de eğitime bir gün ara verildi.

SAKARYA HAVA DURUMU

Sakarya’da kar yağışının bugün de etkisini sürdürmesi ve yarından itibaren şehri terk etmesi bekleniyor.