Sakarya'da kültür-sanat Kentte, Şubat ayında "Üç Kağıtçı", "Muhayyer", Yalnızız" ve "Sevimli Panda" adlı oyunlar sahnelenecek

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Şubat ayında "Üç Kağıtçı", "Muhayyer", Yalnızız" ve "Sevimli Panda" adlı oyunlar izleyiciyle buluşacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce Şubat ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, söyleşi, panel, sergi, tiyatro ve film gösterimleri yapılacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan "Üç Kağıtçı" oyununun yönetmenliğini Burak Karaman üstleniyor.

Orhan Kemal'in eserini Ersan Uysal'ın oyunlaştırdığı eser, 12-13 Şubat'ta saat 20.00'de Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek. Ferah Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Muhayyer" adlı oyun, 18 Şubat'ta saat 20.00'de AKM'de izlenebilecek. 1001 Sanat tarafından sahneye taşınan "Sevimli Panda" adlı çocuk oyunu, 22 Şubat'ta saat 11.00 ve 14.00'da AKM'de izleyiciyle buluşacak. Kerem Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Dilara Karaoğlu, Sevkan Çelik, Tuğçe Sepetci, Nesli Özsoyman, Elif Özsevinç ve Ulaş Güleran rol alıyor. 1001 Sanat tarafından sahneye uyarlanan Peyami Sefa'nın büyük romanı "Yalnızız"ın yönetmen koltuğunda Kerem Yılmaz oturuyor. AKM'de 22 Şubat'ta saat 20.00'da sahnelenecek oyunda, Alper Selan, Bihter Altay, Sevkan Çelik, Hande Oktan, Özge Kartal, Özge Sumru Oğuz izleyici karşısına çıkacak. - Diğer kültür-sanat etkinlikleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, ayrıca 14 Şubat'ta saat 19.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM), 15 Şubat'ta saat 19.00'da Ziya Taşkent Konser Salonu ve 22 Şubat'ta saat 14.00'da Serdivan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde söyleşi gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında 8 Şubat'ta "Edebiyat ve Hayat", 21 Şubat'ta "Edebiyat ve Gelenek", 22 Şubat'ta "Edebiyatın Hayali Ülkeleri" isimli paneller saat 19.00'da OSM'de düzenlenecek. Ayrıca Kent Orkestrası'nın Pelin Değirmenci ve Mine Geçili ile 19 ve 25 Şubat'ta Ziya Taşkent Konser Salonu'nda konser verecek. Nev'in 20 Şubat'ta Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde konser vereceği etkinlikler kapsamında Gülçin Anmaç'ın 20 Şubat'ta OSM'de minyatür sergisi açılacak. Sinemaseverler, 11 Şubat'ta "Tutsak", 18 Şubat'ta "Borç", 26 Şubat'ta "Müze" ve 28 Şubat'ta "Anons" adlı filmleri saat 20.00'de OSM'de seyredebilecek.

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