Sakarya'da kesin aday listesi açıklandı Sakarya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Sakarya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Sakarya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Sakarya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: - Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya Büyükşehir Belediyesi - Ekrem Yüce (Cumhur İttifakı) Adapazarı: Mutlu Işıksu (Cumhur İttifakı) Akyazı: Bilal Soykan (Cumhur İttifakı) Arifiye: İsmail Karakullukçu (Cumhur İttifakı) Erenler: Fevzi Kılıç (Cumhur İttifakı) Ferizli: İsmail Gündoğdu (Cumhur İttifakı) Geyve: Murat Kaya (Cumhur İttifakı) Hendek: Ali Kemal Sofu (Cumhur İttifakı) Karapürçek: Orhan Yıldırım (Cumhur İttifakı) Karasu: İshak Sarı (Cumhur İttifakı) Kaynarca: Murat Kefli (Cumhur İttifakı) Kocaali: Ahmet Acar (Cumhur İttifakı) Pamukova: Cevat Keser (Cumhur İttifakı) Sapanca: Özcan Özen (Cumhur İttifakı) Serdivan: Yusuf Alemdar (Cumhur İttifakı) Söğütlü: Koray Oktay Özten (Cumhur İttifakı) - Cumhuriyet Halk Partisi Adapazarı: İsmahil Kılıç Arifiye: Güngör Baş (Millet İttifakı) Karapürçek: Nizamettin Yıldız (Millet İttifakı) Karasu: Kerem Erksoy (Millet İttifakı) Kaynarca: Nalan Akçay (Millet İttifakı) Pamukova: Hüseyin Eryiğit (Millet İttifakı) Sapanca: Cengiz Çiçek (Millet İttifakı) Serdivan: Zafer Kazan (Millet İttifakı) Söğütlü: Ferda İlter (Millet İttifakı) - Milliyetçi Hareket Partisi Taraklı: İbrahim Pilavcı (Cumhur İttifakı) - İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Cihan Kolip (Millet İttifakı) Akyazı: Adem Güner (Millet İttifakı) Adapazarı: Aydoğan Arslan Erenler: Şemsettin Duman (Millet İttifakı) Ferizli: Serhat Çiçek (Millet İttifakı) Geyve: Atilla Zeytinoğlu (Millet İttifakı) Hendek: Ahmet Merçan (Millet İttifakı) Kocaali: Kemal Din (Millet İttifakı) Taraklı: Mehmet Aydın (Millet İttifakı) - Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Fahrettin Abay Adapazarı: Abidin Birinci Akyazı: Selman Demirtaş Arifiye: İsmail Kul Erenler: Abdullah Satır Ferizli: Halim Aşık Geyve: Fikret Özer Hendek: Yasir Yüksek Karapürçek: Mehmet Ali Gedik Karasu: Kerim Ali Aksoy Kaynarca: Ergün Öztürk Kocaali: Azem Emanet Pamukova: İbrahim Güven Övün Sapanca: Ömer Yaşar Çömlekçioğlu Serdivan: Mecit Para Söğütlü: Özdemir Özcan Taraklı: Veysel Güneş - Büyük Birlik Partisi Adapazarı: Eray Yeşilçimen Hendek: Turgut Babaoğlu Karasu: Mehmet İspiroğlu Kaynarca: Mustafa Boğaz Karapürçek: Hasan Cavit Karslı Akyazı: Naim Yolçu Erenler: Uğur Başsöz Pamukova: Gürbüz Pertev Söğütlü: Hatice Yılmaz Ferizli: Ramazan Demiroğlu Serdivan: Ahmet Bilgili Kocaali: Hüseyin Can Sapanca: Kadir Can Taraklı: İbrahim Tüfekçi Geyve: Mehmet Karcı Arifiye: Hakan Yazıcı - Bağımsız Türkiye Partisi Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Fuat Özbay Taraklı: Mahir Tokat Söğütlü: Saadet Özdemir Serdivan: Sıtkı Demirci Sapanca: Murat Bayraktar Pamukova: İsmail Hakkı Çapoğlu Karasu: Caner Yatar Kocaali: Ziya Dinek Karapürçek: Suat Bel Hendek: Ahmet Sinan Kesici Geyve: Mehmet Değer Ferizli: Haydar Hüseyin Özcan Erenler: Merve Değirmen Arifiye: İshak Koçak Akyazı: Süleyman Pekdemir Adapazarı: Erol Sak - Türkiye Komünist Partisi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Suat Ungan - Vatan Partisi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Ali Aşkar - Demokrat Parti: Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Cengiz Karabaş Taraklı: Hızır Acar Söğütlü: Ali Ökten Serdivan: Zeki Mayasılcı Sapanca: Hülya Lüleci Kaynarca: İsa Soysal Hendek: Gökhan Yusuf Yetimoğlu Geyve: Basri Bölükbaş Ferizli: Zeki Kuru Erenler: Bülent Akca Arifiye: Taşkın Ömür Akyazı: Erol Erdem Adapazarı: Ekrem Birer - Halkların Demokratik Partisi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Yaşar Karataş Erenler: Fethi Doğan - Demokratik Sol Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Necati Eker Taraklı: Muharrem Yaman Söğütlü: Gülten Sert Serdivan: İsmail Kaya Sapanca: Asiye Örden Pamukova: Zeki Gültekin Hendek: Nizamettin Sağkol Geyve: Kadir Kahyaoğlu Ferizli: Ümit Özdemir Erenler: Selehattin Demir Arifiye: Sabriye Eker Adapazarı: Tanju Peker - Bağımsız adaylar Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Kaşkaş, Murat Taksim, Selim Çatallar Serdivan: Turan Tekbay Sapanca: Oya Arapoğlu Pamukova: İrfan Metin Adapazarı: Cem Bükülmez

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.