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Sakarya'da kar yağışı

Karasu ve Hendek ilçeleri beyaza büründü

24 Şubat 2019 Pazar 18:27
Sakarya'da kar yağışı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da dün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bin 725 metre yükseklikteki Hendek Dikmen Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalındığı, Dikmen Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde 25 santimetreyi buldu.

Karasu İlçesi'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının devam ettiği ilçenin Ortaköy ve Kurudere Mahallelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Bazı vatandaşlar traktörlerle sürekli geçerek yolları açık tutmaya çalıştı.

Jandarma ekipleri, zaman zaman bölgedeki yolları kontrol ediyor.


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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:27
  1. beyaz örtü
  2. Hendek Dikmen Yaylası
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  4. Karasu
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  6. Ortaköy

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