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Sakarya’da jandarma ekipleri ilçelerde uyuşturucuya geçit vermedi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçelerde yaptıkları operasyonda uyuşturucu hap, kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:28
Sakarya’da jandarma ekipleri ilçelerde uyuşturucuya geçit vermedi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçelerde yaptıkları operasyonda uyuşturucu hap, kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirdi.


Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Akyazı, Geyve ve Erenler ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler ilk olarak Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesinde operasyon gerçekleştirildi. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş timleri E.Y., isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 114 adet Captegon diye tabir edilen uyuşturucu madde,23.41 gram ağırlığında Skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y., isimli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.



Kenevir bitkisi ve Kubar esrar


Sakarya İl Jandarma Komutanlığı na bağlı Geyve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri E.B., isimli şahısın Geyve’nin Kızılkaya Mahallesinde bulunan ev ve arazisinde arama Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramada boyları 60-300 santimetre arasında değişen 30 kök kenevir bitkisi ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi. E.B., isimli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ele geçen 30 kök kenevir bitkisi jandarma tarafından imha edildiği ve 20 gram kubar esrara ise el konuldu.


Ekipler son operasyonunu Erenler ilçesinde gerçekleştirdi. Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıcalar Mahallesinde Jandarma İstihbarat ekipleriyle birlikte yaptıkları ortak operasyonda ormanlık arazide üç ayrı bölgede kenevir bitkisi ekimi yapan M.P., C.Z.O., ve C.G., isimli şahısları suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda ormanlık alanda boyları 50-185 santimetre uzunluğunda 202 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. 3 şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslar mahkemeceM.P. ve C.G., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, C.Z.O., direk serbest bırakıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:28
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