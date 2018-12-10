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Sakarya'da işçilerin devrilen vincin altında kalması

Malzeme yüklü vincin devrilmesi sonucu yaralanan 4 işçiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

10 Aralık 2018 Pazartesi 01:04
Sakarya'da işçilerin devrilen vincin altında kalması

SAKARYA (AA) - Sakarya'da malzeme yüklü vincin devrilmesi sonucu yaralanan 4 işçiden 1'i öldü.

Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren galvaniz kaplama fabrikasında malzeme yüklü vincin devrilmesi sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan O.Ç, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

O.Ç'nin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. İşçinin cenazesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hendek ilçesinde 2. OSB'de faaliyet gösteren galvaniz kaplama fabrikasında malzeme yüklü vinç, 5 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle devrilmişti. Vincin altında kalan yaralı işçiler A.A, C.B, O.Ç. ve O.Y. hastaneye kaldırılmıştı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 01:04
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