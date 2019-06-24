Sakarya’da işçi servisi devrildi: 4 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde işçi servisi devrildi. Meydana gelen trafik kazasından 4 işçi yaralandı.

Kaza, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Bekirpaşa Mahallesi mevki’inde A.P., idaresindeki 54 S 0716 plakalı işçi servisi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkararak devrildi. Kazayı gören mahalleli yaralılara yardım etmek için olay yerine koştu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası işçileri taşıyan otobüs alev aldı. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralanan 4 işçiyi servis içinden çıkararak ambulansa aldı. Yaralılar ilk müdahale sonrasındaSakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.